Esplosione della villetta si aggravano le condizioni della donna ustionata C’è la raccolta fondi

Arezzo, 19 gennaio 2026 - Il dramma, la solidarietà e la speranza di una nuova ripartenza si intrecciano in una tragedia che ha scosso la piccola comunità della frazione Il Matto, nelle campagne aretine. La pensionata Maria Colombi, 77 anni, è ancora in gravi condizioni dopo l’esplosione che giovedì pomeriggio ha distrutto la sua casa. La donna, vedova e con un figlio, è stata ricoverata in rianimazione al centro specializzato di Pisa, dove sta lottando per la vita, aggravata dalle sue problematiche pregresse e dall’intossicazione da fumo. La sua famiglia, la sorella Piera, il compagno Sigfrido e il figlio di Maria, stanno vivendo con ansia e speranza l’attesa di notizie migliori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

