Esplosione della villetta si aggravano le condizioni della donna ustionata C’è la raccolta fondi

Arezzo, 19 gennaio 2026 - Il dramma, la solidarietà e la speranza di una nuova ripartenza si intrecciano in una tragedia che ha scosso la piccola comunità della frazione Il Matto, nelle campagne aretine. La pensionata Maria Colombi, 77 anni, è ancora in gravi condizioni dopo l’esplosione che giovedì pomeriggio ha distrutto la sua casa. La donna, vedova e con un figlio, è stata ricoverata in rianimazione al centro specializzato di Pisa, dove sta lottando per la vita, aggravata dalle sue problematiche pregresse e dall’intossicazione da fumo. La sua famiglia, la sorella Piera, il compagno Sigfrido e il figlio di Maria, stanno vivendo con ansia e speranza l’attesa di notizie migliori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A salvare loro la vita è stato il tetto antisismico rifatto insieme alla casa una decina di anni fa. La struttura non ha ceduto durante l’esplosione ed ha fatto sì che soltanto la parte laterale dell’abitazione crollasse. Così si sono salvati i tre occupanti della villetta es - facebook.com facebook
