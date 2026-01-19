ESCLUSIVA – Milan i motivi della rottura Redbird-Elliott Ecco chi resta e chi va

Ecco una panoramica chiara e dettagliata sulla recente crisi tra RedBird e Elliott, due dei principali investitori del Milan. In questa analisi esclusiva, vengono illustrati i motivi della rottura e le conseguenze per il futuro del club, identificando chi rimane e chi potrebbe lasciare il progetto. Un approfondimento utile per comprendere le dinamiche che stanno influenzando il prossimo sviluppo del Milan.

Sono giorni molto caldi intorno al futuro societario del Milan: notizie molto importanti sul possibile rifinanziamento da parte di Comvest del debito che RedBird deve a Elliott. Dalle informazioni a noi in possesso possiamo confermare che Elliott dirà addio al Milan nell'arco dei prossimi due mesi. Per quanto riguarda i possibili movimenti nell'organigramma rossonero: restano tutti quelli in quota RedBird, come ad esempio Scaroni e Ibrahimovic, con il direttore sportivo Igli Tare confermato. In bilico il futuro di Moncada (in scadenza e legato a doppioni filo a Furlani). Da capire anche quello di Cocirio, molto stimato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ESCLUSIVA – Milan, i motivi della rottura Redbird-Elliott. Ecco chi resta e chi va Addio Elliott: il Milan di RedBird cambierà ‘partner’. Ecco cosa bolle in pentolaIl Milan potrebbe presto cambiare partner di gestione, segnando la fine della collaborazione tra Elliott e RedBird, avviata nell’estate 2022. Zazzaroni sul Milan: “Elliott e RedBird non hanno intenzione di rischiare altri milioni”Ivan Zazzaroni analizza la situazione finanziaria del Milan, sottolineando come Elliott e RedBird siano cauti nel rischio di ulteriori investimenti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Pronostico Milan Inter/ Ielpo: “Inzaghi favorito, a Conceicao serve…” (Serie A 2024-2025, esclusiva) - Il derby Milan Inter stasera alle 18 a San Siro vede le due squadre arrivare in una situazione differente di classifica. ilsussidiario.net L'intervista esclusiva di Jacobelli Il momento del Milan e non solo - facebook.com facebook Esclusiva #Milan così in campo a #Como Maignan De winter gabbia Tomori Saelemakers Fofana Modric Rabiot Bartesaghi Nkunku Leao x.com

