Ersel Banca guarda al Nord | due nuove sedi in arrivo nel Triveneto
Ersel Banca amplia la propria presenza nel Nord Italia con l’apertura di due nuove sedi nel Triveneto. Questa scelta rafforza il rapporto con un tessuto imprenditoriale dinamico e diversificato, offrendo nuove opportunità di collaborazione nel settore del private banking. La presenza rafforzata nel territorio consente di rispondere meglio alle esigenze di clienti e imprese locali, consolidando la posizione di Ersel come partner affidabile e attento alle specificità del mercato regionale.
UN TESSUTO imprenditoriale florido e articolato sul quale mettere nuove basi per guardare con fiducia al futuro del mercato del private banking. Infatti, Ersel Banca Privata, società indipendente di gestione patrimoniale e tra i principali gruppi bancari privati in Italia, annuncia il rafforzamento nel Triveneto con l’apertura di una sede a Padova e, da marzo 2026, a Treviso. L’iniziativa segna una tappa importante nel piano di sviluppo di Ersel, storica boutique di wealth management, che conta oltre 22,5 miliardi di euro di masse e punta a crescere in Italia, portando avanti un modello di business altamente specializzato, con una pluralità di soluzioni articolate in una gamma di servizi a complemento del puro private banking. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
