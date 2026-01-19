Ersel Banca amplia la propria presenza nel Nord Italia con l’apertura di due nuove sedi nel Triveneto. Questa scelta rafforza il rapporto con un tessuto imprenditoriale dinamico e diversificato, offrendo nuove opportunità di collaborazione nel settore del private banking. La presenza rafforzata nel territorio consente di rispondere meglio alle esigenze di clienti e imprese locali, consolidando la posizione di Ersel come partner affidabile e attento alle specificità del mercato regionale.

UN TESSUTO imprenditoriale florido e articolato sul quale mettere nuove basi per guardare con fiducia al futuro del mercato del private banking. Infatti, Ersel Banca Privata, società indipendente di gestione patrimoniale e tra i principali gruppi bancari privati in Italia, annuncia il rafforzamento nel Triveneto con l’apertura di una sede a Padova e, da marzo 2026, a Treviso. L’iniziativa segna una tappa importante nel piano di sviluppo di Ersel, storica boutique di wealth management, che conta oltre 22,5 miliardi di euro di masse e punta a crescere in Italia, portando avanti un modello di business altamente specializzato, con una pluralità di soluzioni articolate in una gamma di servizi a complemento del puro private banking. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ersel Banca guarda al Nord: due nuove sedi in arrivo nel Triveneto

Leggi anche: Ersel Banca Privata cresce nel Triveneto con l’apertura a Padova e Treviso e l’ingresso di senior banker di alto profilo

Leggi anche: iPhone guarda allo spazio, in arrivo nuove funzioni satellitari

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ersel Banca Privata e Banca Finnat entrano in Merito Sgr con il 30% - Ersel Banca Privata e Banca Finnat hanno sottoscritto un accordo per l'ingresso congiunto nel capitale di Merito Sgr, società indipendente che opera nel settore del private debt, fondata e gestita da ... ansa.it

#15gennaio2026 Come capire qual è la nostra effettiva tolleranza al rischio quando si tratta di investire i risparmi di una vita Questa è solo una delle domande che ci poniamo con Andrea Rotti, amministratore delegato di Ersel Banca Privata, in studio per #In x.com

Radio 24. . Oggi a Due di denari - Radio 24 analisi e consigli per #InvestireInformati con Andrea Rotti, amministratore delegato di Ersel Banca Privata. facebook