A Ercolano, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre rovistava all’interno di alcuni veicoli in sosta. Durante le verifiche, sono stati rinvenuti attrezzi utilizzati per il furto e sono stati riscontrati danni e furti di batterie su due vetture. L’intervento ha consentito di fermare un episodio di tentato furto e di tutelare la sicurezza nella zona.

Sorpreso a rovistare in un’auto in sosta: bloccato dagli agenti, aveva con sé attrezzi rubati e due vetture erano state danneggiate e depredate delle batterie.. Nella nottata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano per furto aggravato. In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Gramsci ad Ercolano, hanno notato il predetto intento a rovistare all’interno di un’autovettura in sosta e un altro soggetto a bordo di un veicolo che, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Ercolano: sorpreso a rovistare all'interno di alcune autovetture in sosta. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

