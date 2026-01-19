Ep 3 – Donatori sempre meno anonimi

In questa puntata esploriamo il tema della trasparenza nelle donazioni, analizzando se conoscere l’identità del donatore sia un diritto. Attraverso le testimonianze di chi ha cercato e, in alcuni casi, trovato il proprio donatore, approfondiamo il funzionamento del sistema delle donazioni e le implicazioni di una maggiore chiarezza. Un approfondimento dedicato a comprendere meglio le dinamiche e i valori di questa pratica.

Sapere chi è il proprio donatore o la propria donatrice è un diritto? Spieghiamo come funziona il sistema delle donazioni, attraverso le storie di alcune persone che hanno cercato, e a volte trovato, il proprio donatore. È possibile sapere chi è il proprio donatore o la propria donatrice? E saperlo è un diritto? La risposta breve è sì, quella lunga è più complicata. Alex Bathmaker ha 55 anni, vive nella zona sud di Londra e fa il maestro elementare. Un giorno d’estate in piena pandemia, nel 2020, riceve un’email da una zia che vive negli Stati Uniti. Gli scrive di essere stata contattata da una donna, Freya Lyon, che pensa di essere imparentata con qualcuno della loro famiglia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Sempre meno, sempre più anziani e sempre più poveri: così Terni perde i pezzi

A Terni si osserva un progressivo invecchiamento della popolazione, accompagnato da una diminuzione delle nascite. Nel 2025, il reparto di ostetricia del Santa Maria ha registrato il primo parto dell’anno, con Edoardo, simbolo di una tendenza che preoccupa il futuro demografico della città. La crescita degli anziani e la riduzione dei neonati rappresentano sfide sociali ed economiche da affrontare per garantire un equilibrio sostenibile.

