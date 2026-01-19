Entra e ci pensa Fullkrug | il Diavolo tiene la scia dell’Inter capolista

Il Milan conquista i tre punti contro il Lecce grazie a un gol di Fullkrug, nonostante un problema al piede. La vittoria mantiene il vantaggio di tre punti sull'Inter, capolista, e rafforza la posizione in zona Champions, ora a sette punti dalla Juventus, quinta in classifica. La sfida evidenzia la tenacia dei rossoneri e il percorso continuo verso gli obiettivi stagionali.

Milano, 18 gennaio 2026 – Il ruggito di Fullkrug, il primo in rossonero nonostante un problema al piede, basta e avanza al Milan per battere il Lecce: -3 mantenuto dalla vetta e dall’Inter, si allarga invece il margine Champions (+7 sulla Juventus, quinta). Maignan torna a mantenere la porta inviolata dopo tre gare. E il Diavolo centra il 20esimo risultato utile consecutivo: non capitava dal 9293, dai tempi di don Fabio Capello. Successo di misura nel numero, 1-0, ma non nelle conclusioni: se contro il Como il Milan aveva vinto 3-1, ma i tiri erano stati 7-18 per il giochista Fabregas, questa volta finisce 21-2 per Allegri contro Di Francesco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Inter vince il big match di Bergamo, Milan e Napoli restano in scia alla capolista in Serie A

Nella giornata di domenica 28 dicembre si sono disputate quattro partite della diciassettesima giornata della Serie A 2025-2026. L’Inter ha ottenuto una vittoria importante a Bergamo, mantenendo la leadership della classifica, mentre Milan e Napoli restano in scia alla capolista. Gli incontri hanno contribuito a definire la posizione delle squadre in vista della fase finale del girone d’andata.

