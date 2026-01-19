Enel il concorso Windesign progetta l' eolico del futuro

Da ilgiornale.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enel, in collaborazione con Windesign, promuove un concorso per ideare l’eolico del futuro. L’obiettivo è esplorare soluzioni innovative, come turbine verticali, impianti a forma di fiore o strutture ispirate alla natura, per migliorare l’efficienza e l’integrazione degli impianti eolici nel paesaggio. Un’opportunità per contribuire allo sviluppo di tecnologie sostenibili e rispettose dell’ambiente, stimolando la creatività nel settore energetico.

Turbine verticali, impianti a forma di fiore, torri rivestite di specchi, biplani aerodinamici e diapason sintonizzati col flusso del vento. Così il concorso WinDesign di Enel traccia il futuro dell’energia eolica, grazie a progetti che ripensano gli impianti nella forma estetica coniugandola all’efficienza produttiva e all’armonia con il territorio. Una risposta concreta al cosiddetto effetto nimby. Oggi al Maxxi (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) sono stati premiati i tre vincitori del contest internazionale lanciato dal Gruppo per dare un nuovo volto all’energia del vento con proposte innovative e sostenibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

enel il concorso windesign progetta l eolico del futuro

© Ilgiornale.it - Enel, il concorso Windesign progetta l'eolico del futuro

Leggi anche: Lungomare nord, si progetta il futuro

Leggi anche: Debutta Hey Emilia-Romagna. Dall’innovazione alla sostenibilità. Il territorio progetta il futuro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

enel concorso windesignEnel, premiati i tre vincitori del concorso WinDesign per il futuro dell’energia eolica - L'AD Flavio Cattaneo ha premiato a Roma i progetti vincitori del contest internazionale per ideare turbine eoliche sempre più efficienti, sostenibili e ... affaritaliani.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.