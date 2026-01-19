Enel il concorso Windesign progetta l' eolico del futuro

Enel, in collaborazione con Windesign, promuove un concorso per ideare l’eolico del futuro. L’obiettivo è esplorare soluzioni innovative, come turbine verticali, impianti a forma di fiore o strutture ispirate alla natura, per migliorare l’efficienza e l’integrazione degli impianti eolici nel paesaggio. Un’opportunità per contribuire allo sviluppo di tecnologie sostenibili e rispettose dell’ambiente, stimolando la creatività nel settore energetico.

Turbine verticali, impianti a forma di fiore, torri rivestite di specchi, biplani aerodinamici e diapason sintonizzati col flusso del vento. Così il concorso WinDesign di Enel traccia il futuro dell'energia eolica, grazie a progetti che ripensano gli impianti nella forma estetica coniugandola all'efficienza produttiva e all'armonia con il territorio. Una risposta concreta al cosiddetto effetto nimby. Oggi al Maxxi (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) sono stati premiati i tre vincitori del contest internazionale lanciato dal Gruppo per dare un nuovo volto all'energia del vento con proposte innovative e sostenibili.

In collaborazione con La Fabbrica Srl abbiamo realizzato We are Energy 2025, la piattaforma digitale promossa da Enel che ha coinvolto famiglie di tutto il mondo in un percorso educativo dedicato ai valori dell’energia del futuro. Da un concorso a un’esperi - facebook.com facebook

