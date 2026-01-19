En-Nesyri sfida Juventus-Napoli | trattativa nel vivo

La trattativa tra Juventus e Napoli per Youssef En-Nesyri è attualmente in fase avanzata. Entrambe le società stanno valutando i dettagli dell’operazione, che potrebbe definire il futuro dell’attaccante marocchino. La scelta del club dipenderà da diversi fattori, tra cui l’accordo economico e le strategie sportive. La situazione rimane in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero emergere nelle prossime settimane.

"> È duello aperto tra Juventus e Napoli per Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino del Fenerbahçe è diventato uno dei nomi più caldi del mercato invernale, con entrambe le società pronte a muoversi concretamente dopo la conclusione della Coppa d’Africa. I due club valutano un’operazione in prestito e nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo. La Juventus starebbe pensando a un’accelerazione per provare ad anticipare il Napoli, che nei giorni scorsi aveva già avviato i primi contatti per il giocatore. Sul fronte bianconero, En-Nesyri rappresenta una possibile alternativa qualora l’operazione Mateta non dovesse sbloccarsi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

En-Nesyri, i contatti tra Napoli e Fenerbahce potrebbero entrare nel vivo nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni, potrebbero intensificarsi le trattative tra Napoli e Fenerbahçe per il trasferimento di En-Nesyri. Alfredo Pedullà analizza la situazione degli attaccanti nel mirino del club partenopeo, tra cui anche Ferguson, offrendo un aggiornamento sui possibili sviluppi e le caratteristiche dei giocatori coinvolti.

En-Nesyri Juventus, una rivale bianconera spinge per il suo acquisto a gennaio. Le ultimissime sulla trattativa

En-Nesyri, attaccante del Siviglia, è nel mirino di alcune rivali della Juventus che cercano di rinforzare il settore offensivo a gennaio. Le ultime notizie sulla possibile trattativa e sugli sviluppi di mercato forniscono un quadro aggiornato sulla situazione, con attenzione alle mosse delle squadre interessate e alle eventuali offerte in campo.

