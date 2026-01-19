En-Nesyri si prospetta come possibile rinforzo per la Juventus in vista della prossima sessione di mercato. La società valuta attentamente questa opzione, soprattutto in caso di mancato miglioramento delle prestazioni di Mateta. La sfida al Napoli rende ancora più strategico il ruolo dell’attaccante marocchino, che potrebbe rappresentare una soluzione concreta per rafforzare l’attacco bianconero. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

En-Nesyri Juve, sfida aperta al NapolI: se Mateta non si sblocca è lui l’obiettivo. Le ultimissime sul futuro dell’attaccante marocchino. Il calciomercato invernale 2026 si accende con un duello tutto italiano per Youssef En-Nesyri. L’attaccante marocchino, attualmente in forza al Fenerbahçe, è diventato l’ oggetto del desiderio di Juventus e Napoli, pronte a darsi battaglia per riportare il centravanti in un campionato d’élite dopo la parentesi in Turchia. Lo riporta Sky Sport. Sinergie post-Coppa d’Africa. Con la conclusione dell’avventura del Marocco in Coppa d’Africa, i tempi sono diventati maturi per l’affondo decisivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: le alternative a Mateta e il punto sull’affare En-Nesyri

Juventus, Moretto “En-Nesyri se salta Mateta”

La Juventus valuta diverse opzioni per il reparto offensivo. Tra i nomi emergenti, Yuossef En-Nesyri viene considerato come possibile sostituto in caso di mancato accordo per Mateta. Diverse fonti sportive hanno segnalato questa possibilità, evidenziando l'interesse della società nel rafforzare il settore avanzato. La trattativa resta in fase di valutazione, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

