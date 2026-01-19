Empoli e la bomba | una task-force in campo per evacuazione e brillamento Oltre 200 ’addetti ai lavori’
A Empoli è in corso una task-force di oltre 200 addetti per gestire l’evacuazione e il brillamento di una bomba. L’intervento, iniziato stamattina, coinvolge le autorità e i servizi di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione richiede massima attenzione e coordinamento per assicurare un intervento efficace e tempestivo.
Empoli, 19 gennaio 2026 – Di buon’ora Agostino Masini e la moglie Maria Teresa si sono alzati da letto hanno preparato un pranzo da asporto e hanno raggiunto il centro accoglienza allestito alla palestra “Busoni“. “Eravano già venuti per la prima evacuazione. C’eravamo trovati bene e siamo tornati volentieri”, raccontano mentre sfogliano il giornale per passare il tempo. La coppia, 86 lui, 84 lei, abita in via Salvagnoli in piena zona rossa che ieri mattina doveva essere completamente liberata per le operazioni di disinnesco della seconda bomba rinvenuta nel cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
