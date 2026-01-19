A Empoli è in corso una task-force di oltre 200 addetti per gestire l’evacuazione e il brillamento di una bomba. L’intervento, iniziato stamattina, coinvolge le autorità e i servizi di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. La situazione richiede massima attenzione e coordinamento per assicurare un intervento efficace e tempestivo.

Empoli, 19 gennaio 2026 – Di buon’ora Agostino Masini e la moglie Maria Teresa si sono alzati da letto hanno preparato un pranzo da asporto e hanno raggiunto il centro accoglienza allestito alla palestra “Busoni“. “Eravano già venuti per la prima evacuazione. C’eravamo trovati bene e siamo tornati volentieri”, raccontano mentre sfogliano il giornale per passare il tempo. La coppia, 86 lui, 84 lei, abita in via Salvagnoli in piena zona rossa che ieri mattina doveva essere completamente liberata per le operazioni di disinnesco della seconda bomba rinvenuta nel cantiere del nuovo teatro Il Ferruccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli e la bomba: una task-force in campo per evacuazione e brillamento. Oltre 200 ’addetti ai lavori’

Leggi anche: Bomba di oltre 500 libbre nel cantiere a Empoli, nuova evacuazione. Ecco quando

Più tutela per gli animali. Comune scende in campo. Pronta una ’task force’

Il Comune di Santo Stefano Magra ha annunciato la creazione di una task force dedicata alla tutela degli animali, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i maltrattamenti. Questo intervento si inserisce in un più ampio impegno per garantire il benessere degli animali e sensibilizzare la comunità sulla loro tutela. La misura mira a rafforzare le azioni di controllo e tutela sul territorio, promuovendo un’attenzione più concreta e sistematica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Empoli e la bomba: una task-force in campo per evacuazione e brillamento. Oltre 200 ’addetti ai lavori’ - “L’unione fa la forza”: Tecnici comunali, volontari delle varie associazioni e forze dell’ordine in azione Tutti ingranaggi della imponente macchina attivata per le operazioni di bonifica ... lanazione.it