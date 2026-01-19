Emis Killa torna live | c' è una data anche a Bologna

Emis Killa torna a esibirsi dal vivo con il suo “Club Tour 2026”. Dopo il rilascio di “Musica Triste”, il rapper annuncia una serie di concerti nelle principali città italiane, inclusa Bologna, previsto per maggio 2026. Un’occasione per ascoltare dal vivo le sue nuove canzoni e rivivere i successi che lo hanno reso uno degli artisti più apprezzati della scena italiana.

Emis Killa torna live. Dopo l'uscita del suo ultimo album "Musica Triste" Emis Killa annuncia il "Club Tour 2026", che toccherà le principali città italiane nel mese di maggio 2026. I biglietti sono in vendita sui canali ufficiali a partire dalle ore 14:00 di martedì 20 gennaio 2026.

Emis Killa in concerto all'Orion

