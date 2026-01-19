Emilia-Romagna | come cambia la culla italiana della pericoltura

L’Emilia-Romagna, tradizionalmente riconosciuta come il cuore della pericoltura italiana, sta vivendo un momento di evoluzione. Questo settore, fondamentale per l’economia regionale, si sta adattando ai cambiamenti di mercato e alle nuove sfide del settore agricolo. In questa guida, analizzeremo le principali trasformazioni in corso, evidenziando le opportunità e le criticità di un comparto che continua a rappresentare un elemento chiave della cultura e dell’economia dell’Emilia-Romagna.

L’EMILIA-ROMAGNA è da sempre la culla della pericoltura italiana, comparto che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. In regione, infatti, la pera rimane ancora oggi la principale coltivazione frutticola, quattro volte maggiore di mele e pesche, sia a volume che a valore. Nel confronto tra i periodi 2015-2018 e 2019-2025, come evidenziano i dati del Comitato Direttivo Unapera e di Cso Italy, la produzione media nazionale è passata da 728 mila a 365 mila tonnellate. L’Emilia-Romagna è invece scesa da 494mila a 226mila tonnellate, con una riduzione del 54%. Il peso della regione sul totale nazionale si è quindi ridimensionato, passando dal 67% di dieci anni fa all’attuale 61%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

