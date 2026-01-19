Emergenza maltempo chiuse tutte le attività commerciali ad Acireale

A seguito dell’ondata di maltempo, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha firmato una nuova ordinanza che dispone la chiusura temporanea di tutte le attività commerciali nel territorio comunale. Questa misura mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire eventuali rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse. L’ordinanza rimarrà in vigore fino a nuove disposizioni, in attesa di condizioni ambientali più sicure.

Nuova ordinanza del sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, per fronteggiare l'ondata di maltempo che sta interessando il territorio comunale. Alla luce delle previsioni di forti venti di burrasca, piogge intense, mareggiate e del conseguente rischio idrogeologico e idraulico, il primo cittadino.

Maltempo a Roma, chiuse le banchine del Tevere: stop ad accessi e attività ricettive

A causa delle recenti condizioni meteorologiche e dell’innalzamento dei livelli del Tevere, Roma ha disposto la chiusura delle banchine nel tratto urbano del fiume. La Protezione Civile ha adottato questa misura per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi legati al maltempo. La situazione sarà monitorata costantemente e si procederà con aggiornamenti in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Sardegna sotto scacco del maltempo: scatta l’allerta rossa, scuole chiuse in quasi tutta l’Isola - Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso un avviso di Allerta Rosso per rischio idrogeologico, a far data dalle 21 di oggi domenica 18. vistanet.it