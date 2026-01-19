Gli avvistamenti di lupi si moltiplicano, coinvolgendo aree non tradizionalmente montane. Per affrontare questa emergenza, è stato elaborato un piano provinciale dettagliato. Tuttavia, molti esperti sottolineano la necessità di adeguare la normativa vigente per gestire efficacemente la presenza di questi animali. Un aggiornamento legislativo potrebbe migliorare la gestione e la convivenza tra residenti e fauna selvatica.

Bologna, 19 gennaio 2026 – Gli avvistamenti di lupi sono sempre più frequenti, anche in zone non di montagna. E anche gli incontri ravvicinati con gli animali domestici e con l’uomo, tanto che qua e là stanno sorgendo comitati di cittadini preoccupati per la loro sicurezza. La presenza de i lupi è aumentata in tutta l’Emilia-Romagna e in provincia di Rimini la situazione è giudicata particolarmente allarmante. Per questo motivo la Regione ha convocato per venerdì 30 gennaio un incontro con Provincia, sindaci del territorio, prefetto, questore e carabinieri forestali per fare il punto sulla strategia di contenimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emergenza lupi, ecco il piano in ogni provincia. “Ma la legge va adeguata”

Leggi anche: Emergenza lupi, Parma (Pd): “Preoccupazione condivisa. Ora un piano vero per dare risposta alle persone"

Leggi anche: Francesco Rocca a Viterbo: "Pronto il nuovo piano rifiuti, ogni provincia avrà la sua discarica"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Rimini. Emergenza lupi, la Regione convoca i sindaci - Un tavolo di confronto tra istituzioni per affrontare l’emergenza lupi nel Riminese. corriereromagna.it