Elliott verso l’uscita dal Milan | la mossa di RedBird per estinguere il ‘vendor loan’

Elliott potrebbe uscire dal Milan, segnando la fine della collaborazione con RedBird, entrambi fondi statunitensi. La presenza congiunta degli investitori, in vigore dall'estate 2022, sembra ormai prossima a concludersi. Questa possibile separazione rappresenta un passaggio importante per il club, che potrebbe affrontare nuove strategie di gestione e finanziamento. La situazione evidenzia le dinamiche di investimento e proprietà nel calcio professionistico italiano.

Il suo nome, insieme a quello di Apollo Sports, era già uscito sul sito 'Pitchbook', specializzato in private equity e su 'Calcio e Finanza'. Se, però, all'epoca si parlava di colloqui in corso, nel frattempo con Comvest è avvenuto un approfondimento. Manca un'intesa definitiva, però, secondo il 'CorSera'. In particolare, sulle modalità d'ingresso del nuovo soggetto nel Milan. Interverrà come semplice rifinanziatore del debito o come azionista? La certezza, però, è che Cardinale sta cercando un finanziamento da 600-700 milioni di dollari (pari a 500-600 milioni di euro) con il quale estinguere il 'vendor loan' da 489 milioni di euro più interessi concesso da Elliott a RedBird.

Milan, Elliott verso l'uscita di scena: Cardinale pronto ad estinguere il debito

A Milano, Elliott si appresta a lasciare il club, con John Textor e Stefano Cardinale pronti a prendere il controllo. L’operazione finanziaria in corso a Casa Milan potrebbe portare a una revisione della governance societaria, segnando un importante passaggio per il futuro del club. Si tratta di un’operazione strategica volta a consolidare la stabilità economica e a definire la nuova direzione della società sportiva.

Moretto: "RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott. Possibili cambi nella società Milan"

Matteo Moretto ha illustrato le recenti evoluzioni legate a RedBird e Elliott, evidenziando la possibile conclusione dell'accordo per il pagamento del debito. Si prospettano inoltre eventuali cambiamenti nella gestione societaria del Milan.

