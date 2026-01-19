Elkann e la Juve al gran completo alla serata per Vialli Grande abbraccio con Spalletti – VIDEO

Allo spettacolo in memoria di Luca Vialli, Elkann e la Juve sono presenti insieme, dimostrando vicinanza e rispetto. Durante l’evento, si è registrato un significativo abbraccio tra Elkann e Spalletti, simbolo di solidarietà nel ricordo del grande calciatore. Un’occasione per rendere omaggio a una figura importante nel mondo del calcio, unendo la squadra e i tifosi in un momento di riflessione e commozione.

di Marco Baridon Elkann e la Juve al gran completo alla serata per Vialli. Grande abbraccio con Spalletti durante l’evento in ricordo dell’indimenticabile Luca. (inviato al Teatro Regio di Torino) – Il Teatro Regio di Torino si è trasformato nel palcoscenico di un’emozione collettiva per la serata benefica “My name is Luca-Ballata con Vialli”. L’evento, promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro a tre anni dalla scomparsa del campione, ha celebrato l’uomo e l’atleta attraverso un intreccio di musica, sport e solidarietà, finalizzato a sostenere la ricerca dell’Istituto di Candiolo. La serata ha visto la partecipazione commossa di grandi protagonisti del calcio e della cultura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Elkann e la Juve al gran completo alla serata per Vialli. Grande abbraccio con Spalletti – VIDEO Leggi anche: Spalletti alla Juve, primi contatti con la squadra: vuole vedere ‘lo spirito di Vialli!’. E prepara un patto con i senatori Ferrara su Vialli: «È ancora presente allo Stadium e alla Continassa. Mi commuovo ricordando quell’abbraccio» – VIDEOFerrara ricorda il legame con Vialli, sottolineando come la presenza dello svedese allo Stadium e alla Continassa continui a essere viva nel suo cuore. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Terremoto Juve, Elkann pronto a vendere: spunta l’asse crypto da due miliardi - Voci sempre più insistenti da Torino: Tether pronta al grande salto nel calcio, Andrea Agnelli possibile trait d’union con il passato ... giornalelavoce.it

