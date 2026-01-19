Elizabeth Hurley sfida al tempo | il video in bikini ghepardo infiamma i social

Elizabeth Hurley, nota attrice e modella britannica, continua a dimostrare il suo fascino senza tempo. Recentemente, ha condiviso un video in bikini con stampa ghepardo che ha attirato l’attenzione sui social media. L’attrice ha anche ritrovato la serenità in una nuova relazione con il musicista statunitense Billy Ray Cyrus, padre di Miley Cyrus.

Il tempo, per Elizabeth Hurley, è un dettaglio del tutto irrilevante. A 60 anni compiuti, l'attrice e modella britannica è apparsa in un video su Instagram con una forma fisica e un'energia da far invidia a una 25enne. Niente red carpet infuocati né photoshoot in studio: le immagini la ritraggono in un audace bikini ghepardo, sorridente e sicura di sé, mentre nuota immersa in un'atmosfera da sogno. Immediata la reazione dei fan. Sulle note molli di Salvatore di Lana Del Rey, Elizabeth Hurley si lascia cullare dalle acque di un'elegante piscina a sfioro. Il bikini animalier è il protagonista assoluto, sullo sfondo dell'Oceano Indiano.

