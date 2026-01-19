Elisabetta Gregoraci ai fornelli | Forse cucino male ma mi diverto sempre e mangio Il video

Elisabetta Gregoraci, con oltre 2 milioni di follower su Instagram, condivide momenti della sua vita quotidiana, tra famiglia e passioni. Nel suo ultimo video, si presenta ai fornelli con semplicità, sottolineando di divertirsi anche se non è una chef esperta. Tra amore, affetti e social, la showgirl dimostra un approccio genuino e spontaneo, mantenendo un equilibrio tra vita privata e presenza online.

Ben 2 milioni di follower su Instagram, un figlio meraviglioso e un ex marito famoso con cui - nonostante l'amore sia finito - rimane un solido rapporto di stima reciproca. Lei è Elisabetta Gregoraci, una delle showgirl e conduttrici più amate in Italia. Attraverso i social - dov'è molto attiva -.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci ricorda Ornella Vanoni ma finisce male: pioggia di critiche feroci

Matteo Arnaldi in sofferenza: “In campo mi fa male, non mi diverto a giocare. Faccio iniezioni, ma…”

Matteo Arnaldi ha concluso anzitempo la sua partecipazione agli Australian Open 2026, uscendo al primo turno. Il tennista italiano ha dichiarato di soffrire durante le partite, evidenziando problemi fisici e l’utilizzo di iniezioni per gestire il dolore. La sua prestazione è stata compromessa da questi disagi, che hanno influenzato la sua esperienza sul campo e il risultato finale del torneo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Elisabetta Gregoraci concorrente di Ballando con le stelle?/ La risposta della showgirl spiazza - Elisabetta Gregoraci risponde alle domande dei fan e a chi gli chiede di Ballando con le stelle, risponde in modo inaspettato. ilsussidiario.net