Sempre più persone, tra cui figure pubbliche, scelgono di rimuovere o schiarire i tatuaggi. La procedura più comune è il trattamento laser, che permette di eliminare progressivamente i pigmenti. È importante affidarsi a professionisti qualificati per garantire sicurezza e risultati ottimali. In questo articolo, esploreremo le tecniche più utilizzate e le considerazioni da tenere a mente prima di decidere di eliminare un tatuaggio.

Sempre più personaggi dello spettacolo hanno iniziato a togliersi o a schiarirsi i tatuaggi sulla propria pelle. I motivi e la procedura che va seguita Un tempo simbolo di ribellione, appartenenza o un ricordo indelebile di un momento, oggi i tatuaggi stanno vivendo una nuova tendenza, stavolta in direzione opposta: la loro rimozione. Un fenomeno sempre più diffuso, che coinvolge anche il mondo dello spettacolo, dove diverse celebrità hanno deciso di cancellare dalla propria pelle segni che, per svariate ragioni, non sentono più propri. Una scelta dettata dal cambiamento dei gusti, dalla fine di relazioni importanti o semplicemente dalla voglia di voltare pagina, che porta molti a interrogarsi sulla procedura e le possibilità offerte dalla medicina estetica moderna. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Eliminare i tatuaggi: sempre più vip lo stanno facendo. Qual è la procedura?

Leggi anche: Non solo Calenda. Sempre più tatuaggi tra i boomer vip: dalla politica al calcio alla tv

Affitti, Ancona sempre più cara: centro e Piano, i prezzi in rialzo. Ecco qual è la zona più costosa

A Ancona, i prezzi degli affitti sono in aumento, con il centro e Piano tra le zone più costose. Questa crescita riflette un mercato immobiliare in evoluzione, influenzato da diversi fattori locali. Conoscere le aree più costose può aiutare chi cerca casa a prendere decisioni informate e pianificare al meglio le proprie scelte abitative.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

“Fa dieci volte più male”: Ema Stokholma e la scelta dolorosissima di rimuovere i tatuaggi. Il video - Ema Stokholma intraprende la rimozione dei tatuaggi con il laser, mostrando sui social il doloroso trattamento e le ragioni della sua scelta. donnaglamour.it