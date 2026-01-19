Elezioni comunali Marotta compatta la maggioranza Pd pronto a guidare ancora la coalizione

Le imminenti elezioni comunali a San Nicola la Strada vedono la maggioranza compatta sotto la guida del Pd, che si prepara a confermare il proprio ruolo. La campagna elettorale si avvicina, mentre il quadro politico locale si definisce in vista delle consultazioni previste tra maggio e giugno, segnando un momento importante per il futuro amministrativo della città.

Il clima politico a San Nicola la Strada entra nel vivo in vista delle elezioni amministrative previste tra maggio e giugno. Dopo undici anni alla guida del Comune, segnati da una sostanziale stabilità favorita anche da una larga maggioranza uscita dalle urne nel 2020, il sindaco uscente Vito.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

