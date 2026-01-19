Egitto un antico monastero spunta dalla sabbia | i primi monaci cristiani nel deserto

Una scoperta archeologica nell’oasi di Bahariya, a sud-ovest del Cairo, rivela un antico monastero cristiano sepolto nella sabbia. Situato in una regione remota del deserto egiziano, questo sito offre nuovi spunti sulla presenza dei primi monaci cristiani nel deserto, contribuendo alla comprensione della storia religiosa e monastica dell’Egitto. La scoperta apre prospettive sulla vita e le pratiche spirituali di queste antiche comunità.

Il Cairo, 19 gennaio 2026 – Ora et labora, fede e commercio. Una straordinaria scoperta nella remota oasi di Bahariya, a 370 chilometri a sud ovest del Cairo in Egitto, getta una nuova, sorprendente luce sulle prime comunità di monaci cristiani del deserto. È stato rinvenuto il più antico monastero finora conosciuto (prima metà del IV secolo), quasi interamente conservato, dopo dieci anni di scavo scientifico e sistematico ad opera di una missione internazionale franco-norvegese, guidata dal professor Victor Ghica, della Scuola norvegese di teologia, religione e società. Riemergono dalle sabbie del deserto bianco tra Egitto e Libia ben sei antichissimi romitori (per diciannove cellette complessive), in cui i cenobiti cristiani, anticipando in qualche modo la regola di San Benedetto da Norcia, conducevano un rigoroso percorso di opere e di preghiera, alternando momenti di orazioni ad alacre attività di agricoltura e pastorizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

