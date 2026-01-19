Edoardo Leo | Perché piangere è una cosa da maschio e racconta quelle lacrime che allagavano San Siro

Edoardo Leo, attore, regista e sceneggiatore italiano, ha percorso una lunga strada prima di raggiungere il riconoscimento. A 53 anni, è tra le figure più presenti e apprezzate del cinema nazionale, portando sul grande schermo storie autentiche e personali. Recentemente, ha condiviso riflessioni sul valore delle emozioni, come nel suo commento “Perché piangere è una cosa da maschio”, e ricordi di momenti intensi come le “lacrime che allagavano San Siro”.

Dopo una lunghissima gavetta in cui è stato sconosciuto ai più, a 53 anni Edoardo Leo è degli attori più presenti e apprezzati del nostro cinema per il quale lavora pure come regista e sceneggiatore. Laureato in lettere a Roma, sposato dal 2000 con l’ex ballerina e cantautrice Laura Marafioti che gli ha dato Francesco e Anita, Leo non gradisce parlare di sé tanto da provare a rendersi invisibile: «È una cosa che continuo a portarmi dietro: mi piace molto essere visto attraverso il mio lavoro ma, allo stesso tempo, per molti versi della mia vita provo a passare inosservato. Parlo pochissimo di me, vado in tv e faccio interviste solo ed esclusivamente quando devo promuovere un film: sono più attento alla promozione di quello che faccio che alla promozione di me stesso. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

