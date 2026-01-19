Ed Sheeran invita i fan a scegliere le canzoni per le date del Loop Tour in Australia e Nuova Zelanda

Ed Sheeran permette ai fan di decidere le canzoni del suo Loop Tour in Australia e Nuova Zelanda, offrendo un’opportunità unica di partecipazione. Attraverso questa iniziativa, l’artista coinvolge il pubblico nel processo di scelta, rendendo più interattive le tappe del tour. Una proposta semplice e democratica che sottolinea il rapporto diretto tra l’artista e i suoi ascoltatori.

In maniera estremamente democratica, Ed Sheeran ha deciso di mettere il “destino” del ramo australiano e neozelandese del suo Loop Tour direttamente nelle mani dei fan. Prima della serata di apertura del tour ad Auckland, il cantautore ha rivelato che ogni spettacolo includerà una scaletta dal vivo, scelta dai presenti. Il pubblico potrà inviare tramite SMS le richieste di canzoni che vorrebbe ascoltare in quella determinata tappa. Ed Sheeran promette: «Qualunque sia la canzone, io la suonerò». In una Instagram Story condivisa giovedì, 15 gennaio, Sheeran ha spiegato che un numero di telefono apparirà sugli schermi prima dell’inizio dello spettacolo, consentendo ai fan di inviare le loro preferenze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ed Sheeran invita i fan a scegliere le canzoni per le date del “Loop Tour” in Australia e Nuova Zelanda Ed Sheeran svela la scaletta del Loop Tour, che ripercorrerà la sua intera carriera

Ed Sheeran, dopo aver concluso il Mathematics Tour, annuncia i dettagli del suo prossimo Loop Tour. L'artista ripercorrerà dal vivo i momenti salienti della sua carriera, condividendo con il pubblico una scaletta che comprende i brani più rappresentativi della sua discografia. L'evento si prepara ad essere un'occasione per ascoltare dal vivo le canzoni più amate, in un formato intimo e fedele allo stile dell'artista.

