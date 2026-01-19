Ecco le opzioni Ue per rispondere a Trump sulla Groenlandia

L’Unione Europea valuta diverse strategie di risposta alle minacce di dazi di Donald Trump, in particolare in relazione alla Groenlandia. Le opzioni includono misure di difesa commerciale e strumenti regolamentari recenti, come l’‘Strumento anti-coercizione’, che potrebbero essere attivate per tutelare gli interessi europei. La discussione riguarda la possibilità di adottare contromisure mirate a preservare l’equilibrio commerciale e politico con gli Stati Uniti in un contesto di tensione crescente.

Bruxelles, 19 gen. (askanews) – Per rispondere alle nuove minacce di ulteriori dazi di Donald Trump, contro la Danimarca, e gli altri paesi europei che hanno inviato delle missioni militari simboliche in Groenlandia per dimostrare la loro solidarietà contro le pretese di annessione dell’Isola da parte del presidente americano, l’Ue ha diverse opzioni sul tavolo: dalle contromisure di difesa commerciale, a cominciare da quelle che erano già state approntate l’anno scorso (prevedendo di attivarle nel caso in cui non si fosse arrivati a un accordo con gli Usa sui nuovi dazi, allo ‘Strumento anti-coercizione’, un nuovo regolamento del 2023 che che non è mai stato usato da allora, e che potrebbe bloccare non solo le importazioni di merci americane, ma anche i servizi (inclusi quelli delle piattaforme digitali) gli investimenti e la partecipazione negli appalti dell’Unione europea da parte delle società Usa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

«Stop all’accordo Usa-Ue sui dazi»: Bruxelles valuta il rinvio del voto per rispondere alle minacce di Trump sulla GroenlandiaBruxelles prende in considerazione il rinvio del voto sull’accordo Usa-Ue sui dazi, dopo le recenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia.

Groenlandia: Renzi, 'Ue fa benissimo a rispondere con durezza a Trump'Il dibattito tra Unione Europea e Stati Uniti sulla questione delle sanzioni evidenzia l'importanza di un dialogo equilibrato e rispettoso.

