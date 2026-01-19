E' ufficiale Palazzo De Seta venduto al colosso mondiale Hauser & Wirth | Farà luccicare la Kalsa

È stato annunciato che Palazzo Forcella De Seta è stato venduto ad Hauser & Wirth, rinomata galleria d’arte internazionale. L’obiettivo è trasformarlo in un centro culturale di rilievo, valorizzando il quartiere della Kalsa e rendendolo accessibile a visitatori e appassionati. La vendita, conclusa da Ance Palermo, rappresenta un passo importante per il rilancio storico e culturale dell’edificio e dell’area circostante.

Con l’intento di rendere Palazzo Forcella De Seta un prestigioso luogo culturale, che dia risalto al quartiere della Kalsa e sia aperto ad appassionati e visitatori, Ance Palermo ha venduto la sede storica dell’associazione ad Hauser & Wirth, galleria d’arte di fama mondiale. Fondata in Svizzera nel 1992 da Iwan e Manuela Wirth e Ursula Hauser, la galleria ha una lunga e consolidata tradizione nella creazione di destinazioni culturali pluripremiate che promuovono il dialogo fra opere d’arte, artisti, comunità locali e architettura storica. Il Demanio concede i suoi "gioielli", sul piatto una torre di avvistamento a Pollina e una casina di caccia a Boccadifalco La cessione del Palazzo a una delle gallerie d’arte più rispettate ed influenti del panorama internazionale, un passo importante per garantirne il futuro, rappresenta un nuovo inizio per la struttura, che diventerà il primo spazio espositivo in Italia di Hauser & Wirth.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Palazzo de Seta venduto ad Hauser & Wirth: il colosso internazionale dell'arte pronto a sbarcare a Palermo

Leggi anche: Una lunghissima ombra, il nuovo progetto di Andrea Laszlo De Simone verrà proiettato al cinema De Seta

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È ufficiale: Palazzo Gardella è salvo - Ora è ufficiale, nero su bianco: il Ministero della cultura ha pubblicato il decreto con il quale ha posto il vincolo a Palazzo Gardella, dichiarandolo d’interesse culturale ai sensi dell’articolo 10, ... ilgiorno.it

Visita ufficiale a Palazzo di Città del nuovo Comandante della Tenenza di Pozzallo il Sottotenente Andrea Romano in sostituzione del Ten. Emanuela Vaio. L’Ufficiale, di origini calabresi, laureato in Scienze dell’Economia, dopo aver trascorso gli ultimi anni al - facebook.com facebook