Al primo turno degli Australian Open, Alexandra Eala ha affrontato una giornata intensa, attirando l’attenzione dei tifosi filippini. Nonostante la sconfitta nel match disputato sul campo secondario contro Alycia Parks, la sua presenza ha generato lunghe code di spettatori, molti dei quali non sono riusciti ad entrare. Un episodio che testimonia il forte entusiasmo e il supporto per la giovane tennista filippina in questa manifestazione.

Non ha vinto il match, ma la giornata, agli Australian Open, se l’è presa lei. Alexandra Eala ha giocato su un campo secondario (dove ha perso il primo turno contro Alycia Parks), fuori dal quale si sono formate code interminabili di tifosi filippini: molti non sono nemmeno riusciti a entrare. Scene mai viste prima nel tennis femminile, documentate sui social. Vent’anni, già top 50, Eala è il volto nuovo di un movimento intero. Ha quasi un milione di follower su Instagram, è finita sulla copertina di Vogue e ogni sua partita ormai è un evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È solo il primo turno ma c'è una fila interminabile! Ecco chi giocava...

Il primo sondaggio dell’anno è una mazzata: ecco per chi

Il primo sondaggio dell’anno porta notizie difficili per alcuni. Con l’inizio del nuovo anno, i dati raccolti evidenziano cambiamenti e sfide per diverse realtà. È importante analizzare con attenzione i risultati per comprendere le tendenze e le prospettive future, senza lasciarsi sopraffare da impressioni superficiali. Una lettura sobria e obiettiva aiuta a interpretare correttamente il quadro complessivo e a prepararsi alle prossime sfide.

Leggi anche: Chi era Paul Nana Ampong, il calciatore morto a 15 anni mentre giocava una partita con gli amici

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Bmw, un 2025 da record in Italia e, ancora una volta, è primo tra i marchi «premium» - Un anno molto positivo per la filiale del gruppo: Bmw e Mini sono cresciute complessivamente del 7,4% rispetto al 2024. corriere.it