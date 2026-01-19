È nostro interesse sostenere gli Usa

Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity, osserva come gli Stati Uniti stiano ricalibrando la propria strategia globale. Secondo lui, questa correzione rappresenta un passo necessario per riequilibrare gli effetti della globalizzazione, che ha favorito l’ascesa di Pechino. Un’analisi che evidenzia l’importanza di un dialogo costruttivo tra le potenze, nel rispetto delle dinamiche internazionali e degli interessi condivisi.

Gianclaudio Torlizzi fondatore di T-Commodity ed esperto di materie prime ed energia. In Groenlandia succede di tutto. «Con lo scioglimento dei ghiacci, le rotte commerciali artiche diventano importanti, ed offrono un notevole risparmio di giorni di navigazione rispetto alle rotte tradizionali come Suez. Gli Stati Uniti mirano al controllo dei “colli di bottiglia” globali (choke point) e ad estendere la loro influenza sul continente panamericano. Non possono tollerare potenze ostili di Russia e Cina, in quest’area strategica. La disponibilità mineraria delle acque artiche è significativa. Si stima un’importante presenza di minerali, e l’attività di estrazione mineraria sottomarina (il cosiddetto deep sea mining) sarà una tematica cruciale del futuro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «È nostro interesse sostenere gli Usa» Zelensky svela le carte di Trump: "Gli Usa vogliono un nostro ritiro nel Donetsk"

Volodymyr Zelensky rivela dettagli sui colloqui con gli Stati Uniti, indicando che gli USA desiderano un ritiro ucraino nel Donetsk. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle richieste americane nell’ambito dei negoziati per risolvere il conflitto con la Russia, evidenziando le tensioni e le strategie in gioco nel processo di pace. Zelensky: «Gli Usa premono per un nostro ritiro dal Donbass. Pronti a un referendum sui territori». Putin: «Noi avanziamo»

Le tensioni nel conflitto ucraino si intensificano: Zelensky denuncia pressioni statunitensi per un ritiro dal Donbass e annuncia la possibilità di un referendum sui territori, mentre Putin afferma che le forze russe avanzano. Le ultime notizie di giovedì 11 dicembre offrono un quadro aggiornato sulla situazione, con le dichiarazioni delle parti coinvolte e le risposte di Kiev al piano americano.

