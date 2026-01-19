È morto Valentino | l’ultimo imperatore della moda aveva 93 anni

È scomparso Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all’età di 93 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ricordano il suo contributo alla moda e il suo stile inconfondibile. Valentino ha lasciato un’impronta significativa nel panorama della moda internazionale, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo del design e dell’alta moda.

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani. "Si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente, si aggiunge, sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledi' 21 e giovedi' 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

Lutto nel mondo della #moda. Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino - facebook.com facebook

È morto Valentino Garavani, maestro dell’eleganza italiana. Fondatore della maison Valentino, ha vestito regine, dive e icone internazionali con uno stile inconfondibile, fatto di linee raffinate e del celebre rosso Valentino. x.com

