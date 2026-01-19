È morto Valentino Lo stilista aveva 94 anni

Valentino, celebre stilista italiano, è scomparso all’età di 94 anni. La sua figura ha segnato profondamente il mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La notizia, riportata da Noi Notizie, ricorda il contributo di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sartoriale internazionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore e per tutti coloro che hanno apprezzato il suo talento.

Valentino, celebre stilista italiano, è scomparso all'età di 93 anni.

