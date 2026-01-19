E’ morto Valentino Garavani lo stilista aveva 93 anni

È deceduto Valentino Garavani, celebre stilista italiano, all’età di 93 anni. Riconosciuto come uno dei protagonisti della moda internazionale, il suo contributo ha segnato un’epoca. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo della moda, lasciando un’eredità di stile e eleganza.

Addio all'imperatore della moda Valentino Garavani. Lo stilista è morto oggi all'età di 93 anni. I funerali si terranno venerdì a Roma.

