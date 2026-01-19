È morto Valentino Garavani lo stilista aveva 93 anni L’annuncio | Si è spento nella serenità della sua residenza romana venerdì i funerali

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto oggi a Roma all’età di 93 anni. La notizia è stata resa nota dalla Fondazione Valentino Garavani e da Giancarlo Giammetti, suo storico collaboratore. L’artista si è spento nella tranquillità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei familiari. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel mondo della moda italiana e internazionale.

Valentino Garavani è morto oggi a Roma. Aveva 93 anni. Lo ha comunicato la Fondazione Valentino Garavani insieme a Giancarlo Giammetti, il compagno e braccio destro di tutta la vita, spiegando che lo stilista “si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”. Nato a Voghera l’11 maggio 1932, Valentino Garavani è stato il fondatore della maison che porta il suo nome ed è considerato uno dei principali protagonisti della moda italiana nel mondo. Nel corso di una carriera durata oltre settant’anni, ha costruito un linguaggio stilistico riconoscibile, diventando un punto di riferimento dell’alta moda internazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

