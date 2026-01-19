È morto Valentino addio all’imperatore della moda | aveva 93 anni

Il mondo della moda si commuove per la scomparsa di Valentino Garavani, celebre stilista italiano, deceduto a Roma all’età di 93 anni. Figura iconica e influente nel panorama fashion, ha lasciato un'eredità duratura attraverso le sue creazioni eleganti e senza tempo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per l’industria, che ricorda con rispetto e riconoscenza il suo contributo.

Il mondo della moda è in lutto: è morto a Roma Valentino Clemente Ludovico Garavani, noto semplicemente come Valentino. Soprannominato “l’imperatore della moda”, Valentino si è spento nella sua abitazione romana all’età di 93 anni. La notizia è arrivata dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, che ha fatto sapere che “si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”. I funerali si terranno venerdì 23 gennaio nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, sempre nella Capitale. Dopo Giorgio Armani, il mondo della moda perde un altro suo grande interprete. 🔗 Leggi su Tpi.it

