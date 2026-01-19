È morto lo stilista Valentino | venerdì i funerali a Roma

È deceduto oggi Valentino Garavani, uno dei più influenti stilisti italiani, all’età di 93 anni. Venerdì si terranno i funerali a Roma, città che ha visto nascere e sviluppare la sua carriera. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, contribuendo a definire uno stile elegante e senza tempo.

E' morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

