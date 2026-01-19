E’ morto lo stilista Valentino aveva 93 anni

È morto Valentino, celebre stilista italiano, all'età di 93 anni. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, che ricorderà il suo contributo duraturo e il suo stile inconfondibile.

È morto Valentino, il celebre stilista italiano, all'età di 93 anni.

È morto lo stilista Valentino Garavani: aveva 93 anni

È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Leg - facebook.com facebook

++Lutto nel mondo della moda: morto lo stilista Valentino. Aveva 93 anni++ x.com

