E’ morto lo stilista Valentino aveva 93 anni
È morto Valentino, celebre stilista italiano, all'età di 93 anni. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, che ricorderà il suo contributo duraturo e il suo stile inconfondibile.
È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.
