Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, è venuto a mancare dopo aver affrontato da tempo problemi di salute. La sua scomparsa rappresenta un momento di grande tristezza per la famiglia.

Enrico De Martino, il padre di Stefano, da tempo in condizioni di salute precarie, si è spento dopo l’aggravarsi della malattia. La notizia si è diffusa rapidamente da Torre Annunziata, città natale della famiglia De Martino, dove Enrico era conosciuto e stimato Oltre a Stefano, Enrico lascia la moglie Mariarosaria e altri due figli, Adelaide (assistente del presentatore di Affari Tuoi ) e Davide. E due nipoti: Santiago e Mattia, il primogenito di Adelaide nato due anni fa. Padre e figlio, uniti dalla grande passione per la danza, avevano un rapporto molto solido e profondo, stretto ancora di più dopo la nascita del nipotino Santiago, figlio del volto di Affari Tuoi e Belen Rodriguez. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È morto il padre di Stefano De Martino, chi era Enrico

Stefano De Martino, chi era il padre Enrico

Stefano De Martino ha recentemente perso suo padre, Enrico, scomparso a 61 anni.

Grave lutto per Stefano De Martino: chi era davvero suo padre Enrico

Il decesso di Enrico, padre di Stefano De Martino, rappresenta una perdita significativa per la famiglia. Uomo di origini semplici, ha dedicato la sua vita al lavoro e al sostegno dei propri cari.

Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico - È morto il padre Enrico, che si è spento la mattina del 19 gennaio all'età di 61 anni. fanpage.it