È morto Battistelli Il mediano della Vis che scelse l’amore

Se n’è andato Battistelli, figura importante per la Vis e il settore petrolifero. Mediano e amministratore, ha lasciato un segno sia nel calcio che nella vita. Nonno di Giacomo Ridolfi, è stato un punto di riferimento per molti giovani vissini, che ricordano con affetto i momenti condivisi con lui. La sua passione e il suo amore per la famiglia e la comunità rimangono un patrimonio di valori e ricordi.

E’ stato un calciatore della Vis. E’ stato un amministratore, nel settore petrolifero. E’ stato il nonno di Giacomo Ridolfi (nella foto, sulla destra), il suo amore, e in fondo di tanti giovani ragazzi vissini, che scarrozzava con la sua auto in giro per i campi sin dalla categoria pulcini. Toni Battistelli, classe ’32, se n’è andato a 93 anni. Dopo Tino Abbondanza, ci lascia un altro pezzo della mitica Vis che fu. E della Pesaro del dopoguerra avviata al boom economico. Antonio Battistelli, cagliese, cresciuto nella Cagliese, aveva lasciato il borgo natio a 17 anni: era andato a studiare a Fano, e in riva al Metauro si era messo in luce come calciatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È morto Battistelli. Il mediano della Vis che scelse l’amore Leggi anche: Chi era davvero il Milite Ignoto? La storia della madre che lo scelse tra undici bare Leggi anche: Anche l'Abruzzo piange il maestro Peppe Vessicchio che lo scelse per produrre i suoi vini affinati "in armonia" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. È morto Battistelli. Il mediano della Vis che scelse l’amore - E’ stato il nonno di Giacomo Ridolfi (nella foto, sulla destra), il suo amore, e in fondo di tanti giovani ... ilrestodelcarlino.it

Anthem è ufficialmente morto: EA ha chiuso oggi i server del titolo. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.