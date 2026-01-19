È morta Fatima Sanfilippo ex editrice di Radio Time e sorella di Lello
È scomparsa ieri a Palermo Fatima Sanfilippo, ex editrice di Radio Time e sorella di Lello, noto DJ e fondatore dell’emittente. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo radiofonico locale, legato a figure di lunga esperienza e passione. Fatima Sanfilippo lascia un ricordo di dedizione e impegno nel settore, contribuendo significativamente alla storia della radio nella città.
Un lutto ha colpito il mondo delle radio a Palermo. Si è spenta ieri, (domenica 18 gennaio) Fatima Sanfilippo, ex editrice di Radio Time e sorella di Lello, storico dj e padre della stessa emittente, morto per un malore nel 2020. A darne notizia un post pubblicato nella pagina Facebook della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
