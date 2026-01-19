È morta Fatima Sanfilippo ex editrice di Radio Time e sorella di Lello

È scomparsa ieri a Palermo Fatima Sanfilippo, ex editrice di Radio Time e sorella di Lello, noto DJ e fondatore dell’emittente. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo radiofonico locale, legato a figure di lunga esperienza e passione. Fatima Sanfilippo lascia un ricordo di dedizione e impegno nel settore, contribuendo significativamente alla storia della radio nella città.

È morta Fatima Sanfilippo, ex editrice di Radio Time. Era sorella di Lello Sanfilippo, morto nel 2020. La redazione del QdP è vicina alla famiglia di Fatima e allo staff di RADIO TIME per questa grave perdita - facebook.com facebook

