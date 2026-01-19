L’antisemitismo degli ayatollah rappresenta una radice profonda di tensioni e divisioni in Iran, influenzando non solo la politica interna ma anche le relazioni internazionali. Bret Stephens, giornalista americano di rilievo e osservatore acuto dei temi culturali conservatori, ha analizzato con attenzione questo fenomeno, evidenziando come tali ideologie abbiano contribuito a plasmare il contesto sociale e politico del paese. Un’analisi che permette di comprendere meglio le dinamiche in atto in Iran.

Quanto pesa il fattore Israele nel cedimento strutturale del potere islamista. L’ossessione antisraeliana e antisemita rende il regime ostaggio del complottismo e vittima del suo stesso estremismo. Bret Stephens illumina sul Nyt una verità rimossa Bret Stephens è un grande giornalista americano, è uno stimato osservatore di cultura conservatrice e negli ultimi anni si è specializzato in una disciplina fondamentale per i tempi che corrono: offrire chiavi di lettura utili a creare ordine nel disordine provando a raccontare la contemporaneità con uno sguardo sorprendente, curioso, imprevedibile e soprattutto, pur essendo spesso scorretto, corretto politicamente, nella misura in cui cioè le sue analisi politiche sono frutto di una semplice e corretta analisi della realtà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - È l’antisemitismo degli ayatollah il virus che ha divorato l’Iran

Ayatollah, cosa significa davvero il titolo che ha dominato l’Iran per 47 anni

L'Iran si prepara a un cambiamento storico, con la possibile fine di un'era durata quasi cinque decenni sotto il titolo di Ayatollah. Per la prima volta in quasi quarant’anni, il paese si trova sull’orlo di una transizione di potere che potrebbe influenzare profondamente gli equilibri della regione mediorientale. Un momento di passaggio che merita attenzione per comprendere le sue implicazioni future.

Iran, media: “Trump e Netanyahu hanno intesa per colpire il Paese degli ayatollah”

Secondo alcune fonti iraniane, si ipotizza un’intesa tra Stati Uniti e Israele per intervenire sull’Iran. Mentre il paese affronta proteste e questioni nucleari, le dinamiche geopolitiche si approfondiscono, con Khamenei che valuta possibili alternative come una fuga a Mosca. Questa situazione riflette le tensioni e le complessità della regione, evidenziando un quadro internazionale in evoluzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Sugli ebrei. Domande su antisemitismo, sionismo, israele e democrazia”: Gadi Luzzatto Voghera ne discute con Nicoletta Fasano - Martedì 20 gennaio 2026, alle 18 (Meet), Gadi Luzzatto Voghera presenterà “Sugli ebrei. atnews.it