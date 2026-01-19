È di Federica Torzullo il corpo ritrovato nella ditta del marito

La Procura di Civitavecchia ha ufficialmente confermato che il corpo rinvenuto presso la ditta del marito appartiene a Federica Torzullo. L'identificazione si inserisce nel quadro delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli al momento. La notizia riguarda una vicenda che ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità continuano ad approfondire gli aspetti investigativi relativi alla scomparsa.

Anguillara, 19 gennaio 2026 – La Procura di Civitavecchia ha confermato che il corpo ritrovato è quello di Federica Torzullo. Il cadavere è stato rinvenuto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, con il supporto della Compagnia di Bracciano, della Stazione di Anguillara e del RIS di Roma, interrato in una buca scavata con un mezzo meccanico e ricoperta da rovi, all’interno di un fondo attiguo alla ditta di movimento terra della famiglia Carlomagno. Secondo quanto riferito nell’atto firmato dal procuratore Alberto Liguori, la scoperta ha portato a una “approfondita rivisitazione” del quadro indiziario.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Femminicidio di Federica Torzullo: il corpo ritrovato nella ditta del marito. L’uomo portato in carcere

È di Federica Torzullo il corpo trovato nella ditta del marito

«Federica Torzullo per Claudio Carlomagno fu un colpo di fulmine», gli amici: lui doveva sposarsi con un'altra. Il divorzio imminente e il figlio di 10 anni - Federica Torzullo aveva 41 anni, lavorava alle Poste Italiane presso l’aeroporto di Fiumicino ed era madre di un bambino di dieci anni. msn.com