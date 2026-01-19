Federica è stata trovata senza vita sotto terra nell’azienda del marito, che ora è accusato di omicidio. Le indagini proseguono per ricostruire le dinamiche del tragico episodio. ABBONATI A DAYITALIANEWS Il quadro investigativo sul caso di Anguillara si sta componendo pezzo dopo pezzo.

Il quadro investigativo sul caso di Anguillara si sta componendo pezzo dopo pezzo. Claudio Carlomagno è detenuto, accusato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, 41 anni, funzionaria alle Poste di Fiumicino, scomparsa l'8 gennaio e ritrovata nelle ultime ore: il corpo era sotterrato a circa due metri di profondità nel terreno della ditta del marito, che gestisce un'attività di movimentazione terra. Il ritrovamento: gli scavi nell'area dell'azienda e la buca coperta dai rovi. Gli investigatori hanno chiuso il cerchio quando hanno disposto di scavare nell'area in cui ha sede l'azienda di Carlomagno, in via Comunale San Francesco.

© Dayitalianews.com - E’ di Federica il corpo ritrovato sotto terra nell’azienda del marito. L’uomo è accusato di omicidio

Anguillara, è di Federica Torzullo il corpo ritrovato nell’azienda del marito

Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato all’interno dell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, ad Anguillara. La scoperta ha suscitato attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, non sono stati diffusi dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

“Come l’hanno riconosciuta”. Federica Torzullo, il dettaglio sul corpo ritrovato nell’azienda del marito

Il corpo rinvenuto oggi ad Anguillara Sabazia, dietro l’azienda di Claudio Agostino Carlomagno, è stato estratto dal terreno in un canneto. Federica Torzullo ha fornito dettagli sulla riconoscibilità della vittima. La scoperta si inserisce in un quadro investigativo che sta cercando di chiarire le circostanze di quanto accaduto. La vicenda prosegue con approfondimenti e analisi delle evidenze raccolte sul luogo.

