Dybala fine del digiuno | riecco il gol 84 giorni dopo E al fanta i suoi numeri sono in crescita

Dybala torna a segnare dopo 84 giorni, interrompendo il suo digiuno con un gol importante per la Roma. L’attaccante, che ha anche fornito un assist contro il Torino, mostra segnali di crescita nelle sue prestazioni e nei numeri in ottica fantacalcio. Un ritorno significativo per la squadra e per i fan, dopo un periodo senza reti.

Paulo Dybala è tornato a brillare. Migliore in campo nel match contro il Torino, l'attaccante argentino non solo è andato in gol a 84 giorni dall'ultima volta (Sassuolo-Roma 0-1, 26 ottobre 2025), ma è anche riuscito a servire per il neo arrivato Malen un perfetto assist per il momentaneo 1-0. Insomma, una prestazione a tutto tondo per il numero 21 giallorosso, che di partita in partita sta alzando i giri del proprio motore: escludendo il 5,5 contro l'Atalanta della 18ª giornata, nell'ultimo mese di campionato ha collezionato due 7 in pagella contro Genoa e Lecce, un 6,5 contro il Sassuolo e - per l'appunto - un pesante 7,5 contro i granata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

