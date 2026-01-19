Durante lo speciale di Che Tempo Che Fa dedicato a Ornella Vanoni, la nipote Camilla Ardenzi ha interpretato il celebre brano

«Ascoltando le sue canzoni, le canzoni da lei cantate, aveva una dolce malinconia e una dolce irriverenza. Io la sento nella sua immortale poesia». Queste le parole di Camilla Ardenzi per ricordare nonna Ornella Vanoni durante lo speciale Che Tempo Che fa – Ornella Senza Fine. Camilla Ardenzi: chi è la nipote di Ornella Vanoni. Il padre di Camilla Ardenzi e del fratello Matteo è Cristiano Ardenzi, l’unico figlio di Ornella Vanoni, nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi. Per commemorare il ricordo della nonna scomparsa a 91 anni lo scorso novembre, Camilla ha preso parte alla puntata speciale di Che tempo che fa in memoria della grande indimenticabile artista, andata in onda domenica 18 gennaio sul Nove e condotta da Fabio Fazio. 🔗 Leggi su Amica.it

Durante lo speciale Che Tempo Che Fa dedicato a Ornella Vanoni, la nipote Camilla Ardenzi ha intonato il suo indimenticabile brano Senza fine

Che Tempo Che Fa: stasera lo speciale “Ornella senza fine” dedicato alla Vanoni

Stasera su Che Tempo Che Fa, va in onda lo speciale “Ornella senza fine”, dedicato alla cantante Ornella Vanoni. Fabio Fazio conduce una serata dedicata alla sua carriera, con ospiti, musica dal vivo e visite ai luoghi significativi per l’artista. Un’occasione per esplorare il percorso e le emozioni legate a una delle voci più rappresentative della musica italiana.

