Due volti L’Andrea Costa sorride la Virtus no

Nella partita tra Andrea Costa Imola e Nocera, la squadra di casa ha concluso con un risultato di 83-69. Andrea Costa ha mostrato un gioco equilibrato, con protagonisti Kupstas e Moffa, mentre Nocera ha faticato a mantenere il ritmo. Questa vittoria rafforza la posizione di Imola in classifica, evidenziando l'importanza di una strategia compatta e di un impegno collettivo.

ANDREA COSTA 83 NOCERA 69 UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 13, Chessari 6, Tamani, Moffa 19, Gozo 5, Abati Tourè 6, Sanguinetti 10, Gatto 3, Thioune 12, Zedda 9. All. Dalmonte. POWER NOCERA: Donadio 10, Misolic 16, Sipala 2, Soliani 9, Balducci 2, Nonkovic 5, Truglio 15, Guastamacchia, Ferraro ne, Saladini 10. All. Costagliola. Arbitri: Tommasi, Marcelli e Serse. Note: parziali 25-15; 46-39; 65-53. Tiri da due: 2539; 1429. Da tre: 726; 1033. Liberi: 1218; 1115. Rimbalzi: 35; 38. Ritorna alla vittoria l'Andrea Costa. I biancorossi sono bravi a leggere la partita e colpire nel momento giusto una Nocera ben più ostica della sua classifica, capitolata solo nell'ultima frazione.

Nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di serie B Nazionale, la Paperdi Juvecaserta ha conquistato una vittoria importante contro la Virtus Imola. La squadra si è mostrata determinata e concentrata, confermando il suo buon momento di forma. Questa vittoria permette ai biancoblu di consolidare la posizione in classifica, mantenendo alta l’attenzione in vista delle prossime gare.

La Stosa Virtus dimentica i problemi e sorride. Convincente successo sul parquet di Genova

La Stosa Virtus ha ottenuto una vittoria importante sul parquet di Genova, superando la squadra di casa con un punteggio di 75-66. La partita si è sviluppata con un buon ritmo e una prestazione compatta da parte della formazione ospite, che ha saputo mantenere il vantaggio nel corso dell'incontro. Questa vittoria rappresenta una pausa positiva in una stagione complessa.

