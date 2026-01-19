Due treni sono deragliati in Andalusia, causando 39 vittime e oltre 100 feriti, alcuni in condizioni critiche. L’incidente, avvenuto vicino ad Adamuz (Cordova), potrebbe essere stato provocato da un giunto saltato. Il ministro ha sollevato dubbi sulla sicurezza, evidenziando anche che alcuni sedili si sarebbero staccati durante l’incidente. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Incidente in Spagna, alle 19.39 di domenica 18 gennaio: due treni ad alta velocità sono deragliati all'altezza della località di Adamuz (Cordova), in Andalusia: secondo quanto riporta El Mundo, almeno 39 i morti, uno dei quali è il macchinista di uno dei treni. Sono 122 le persone rimaste ferite, di cui 48 rimangono ricoverati in ospedale: tra questi anche cinque minori. Lo rende noto il servizio di emergenza della Giunta Regionale dell'Andalusia nel suo ultimo bollettino. Tra i ricoverati ci sono 11 adulti e un minore in terapia intensiva. Sono invece 74 i feriti che sono già stati dimessi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Due treni deragliano in Andalusia: 39 morti, oltre 100 feriti. L'ipotesi: un giunto saltato. I dubbi del ministro | «I sedili si sono staccati»

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, più di 100 feriti. L'ipotesi: un giunto saltato tra i binari. I dubbi del ministro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, tra le località di Aldamuz e Cordova, causando 39 vittime e oltre 100 feriti. L'ipotesi principale è un guasto al giunto tra i binari, ma il ministro ha espresso dubbi sulle cause. La tragedia ha sconvolto la comunità locale e solleva questioni sulla sicurezza ferroviaria nella regione.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: 39 morti, decine di feriti. L'ipotesi: un giunto saltato tra i binari. I dubbi del ministro

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, nei pressi di Aldamuz, in provincia di Cordova. Due treni sono deragliati, causando 39 vittime e decine di feriti, alcuni in condizioni critiche. L'ipotesi principale è un guasto a un giunto tra i binari. Il ministro competente ha espresso dubbi sulle cause e avvia le indagini per chiarire l’accaduto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: decine di vittime. Le testimonianze drammatiche dei sopravvissuti: «C’erano molti morti» - Un treno diretto da Malaga a Madrid si è scontrato con un altro proveniente dalla direzione opposta: alcune carrozze sono deragliate. vanityfair.it