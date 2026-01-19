Due treni dell’alta velocità deragliano in Andalusia decine i morti e i passeggeri intrappolati al buio | cosa sappiamo

Il 18 gennaio 2026, due treni ad alta velocità sono deragliati vicino ad Adamuz, in Andalusia, causando numerosi morti e passeggeri intrappolati al buio. Si tratta di un incidente che ha suscitato grande attenzione e preoccupazione, ancora in fase di accertamento. Di seguito, le informazioni disponibili sulla tragedia e le prime ricostruzioni di quanto accaduto.

Una catastrofe ferroviaria ha colpito duramente il suolo spagnolo la sera del 18 gennaio 2026, nei pressi della cittadina andalusa di Adamuz, vicino Cordova. Il bilancio, ancora in fase di aggiornamento, riporta purtroppo 24 decessi accertati e oltre settanta feriti trasportati d’urgenza nei centri ospedalieri, con quindici passeggeri in condizioni critiche e sei in pericolo di vita. Molti viaggiatori sono rimasti a lungo bloccati tra le carcasse metalliche dei convogli distrutti, in attesa dei soccorsi. L’incidente ha contorni quasi impossibili: un convoglio della società Iryo, in viaggio tra Malaga e Madrid con a bordo oltre trecento persone, è uscito dalle rotaie invadendo la linea opposta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

