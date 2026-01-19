Due treni alta velocità deragliano in Spagna vicino Cordoba almeno 24 morti e 100 feriti

Due treni ad alta velocità hanno deragliato nei pressi di Córdoba, in Spagna, provocando almeno 24 vittime e oltre 100 feriti. L’incidente si è verificato lungo la linea che collega Madrid con l’Andalusia. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e condurre le indagini, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle cause e le conseguenze dell’accaduto.

Grave incidente tra due treni lungo la linea dell’alta velocità che collega Madrid e la regione meridionale dell’Andalusia, in Spagna. Due treni si sono scontrati nei pressi della stazione di Adamuz, vicino Cordoba. Sono almeno 24 le vittime, secondo quanto hanno informato i servizi di emergenza. Almeno 75 i feriti ricoverati, dei quali 15 gravi, stando al bilancio provvisorio fatto dal governatore dell’Andalusia, Juanma Moreno. Nell’incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella serata a Cordova, in Spagna, si è verificato un grave incidente ferroviario che ha causato almeno sette vittime e oltre cento feriti. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dello scontro tra due treni. L’evento ha suscitato preoccupazione e attenzione sulla sicurezza dei trasporti ferroviari nella regione.

Nella serata a Cordova, in Spagna, si è verificato un incidente ferroviario che ha causato almeno sette decessi e diversi feriti. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto e prestando assistenza alle persone coinvolte. L’evento rappresenta un grave episodio nel contesto della sicurezza dei trasporti ferroviari nella regione.

