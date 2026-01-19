Due procedimenti per truffa online rinviati alla Procura di Avellino

Due procedimenti per truffa online, relativi a imputati coinvolti in frodi informatiche, sono stati rinviati alla Procura di Avellino. La decisione riguarda casi di illeciti commessi attraverso piattaforme digitali, con il procedimento che proseguirà sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria locale. Si attende ora l’ulteriore sviluppo delle indagini e l’eventuale instaurazione del processo.

Avellino – Due procedimenti per truffa online, che vedevano coinvolti altrettanti imputati accusati di frodi informatiche, sono stati rinviati alla Procura di Avellino. La decisione è giunta a seguito di un’eccezione sollevata dalla difesa di uno degli imputati, che ha contestato l’approccio.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

