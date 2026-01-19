Due giovani, uno minorenne, hanno truffato un'anziana a Rosciano, sottraendole oro e denaro. Dopo aver messo in atto il raggiro, sono fuggiti verso la Campania, ma sono stati intercettati dalla polizia di Caserta a Marcianise. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare i responsabili e recuperare parte del refurtiva.

A intercettare i due giovani, dopo la truffa messa a segno in provincia di Pescara, è stata la polizia di Caserta: un ragazzo di 20 anni è stato arrestato mentre il minorenne è stato denunciato Truffano un'anziana di Rosciano e fuggono verso la Campania ma vengono intercettati dalla polizia di Caserta a Marcianise.Come riporta l'AdnKronos, gli agenti hanno arrestato un 20 ragazzo di 20 anni e denunciato a piede libero il complice minorenne. Entrambi sono originari di Napoli ed è stato anche recuperato il bottino. Dovranno rispondere del reato di truffa aggravata ai danni di un’anziana.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Truffano anziana a Macerata rubandole tutto l'oro e fuggono, due ragazze arrestate in centro a Pescara

Leggi anche: Truffano un'anziana con il "finto incidente": due giovani nei guai

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Due giovani (uno minorenne) truffano un'anziana a Rosciano rubando oro e denaro e fuggono, intercettati in Campania - A intercettare i due giovani, dopo la truffa messa a segno in provincia di Pescara, è stata la polizia di Caserta: un ragazzo di 20 anni è stato arrestato mentre il minorenne è stato denunciato ... ilpescara.it