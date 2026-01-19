Ductor la nuova figura del Cda

Ductor rappresenta una recente figura di rilievo all’interno del consiglio di amministrazione, portando con sé competenze specifiche e un ruolo strategico. Questa figura si inserisce in un contesto aziendale in evoluzione, dove la governance richiede nuovi approcci e professionalità. La presenza di Ductor contribuisce a rafforzare la gestione e la supervisione delle decisioni aziendali, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua trasformazione.

di Annamaria Spina Negli ultimi anni, chi guida un'impresa o siede in un consiglio di amministrazione ha iniziato a confrontarsi con una consapevolezza nuova. Le decisioni strategiche non nascono più soltanto dall'analisi dei dati, dai modelli previsionali o dagli indicatori finanziari. Sempre più spesso prendono forma in uno spazio meno misurabile, fatto di relazioni, percezioni, silenzi, tensioni non esplicitate, fiducia implicita tra le persone. Non è un caso che, nei percorsi di formazione per ruoli apicali, molte grandi organizzazioni abbiano iniziato a introdurre competenze provenienti dal teatro e dalla recitazione.

