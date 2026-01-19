Dritto al vertice | la storia e l’ascesa di Jannik Sinner

Jannik Sinner, nato a San Candido nel 2001 e cresciuto a Sesto nelle Dolomiti, è uno dei talenti emergenti del tennis italiano. Con una carriera caratterizzata da rapidi progressi e risultati di rilievo, ha raggiunto il vertice del ranking ATP, segnando un importante traguardo per lo sport nel nostro paese. La sua storia rappresenta un esempio di crescita e dedizione, simbolo di una nuova generazione di atleti italiani.

Jannik Sinner è il tennista italiano che ha riscritto la storia di questo sport nel nostro Paese. Nato a San Candido il 16 agosto 2001, cresciuto a Sesto nelle Dolomiti, Sinner è stato il primo italiano a raggiungere la vetta del ranking ATP, diventando n.1 il 10 giugno 2024. La sua carriera è un esempio di talento, dedizione e crescita costante, che lo ha portato dai campi da sci alle finali dei tornei più prestigiosi del mondo. Fin da piccolo, Sinner si è distinto come giovane promessa dello sci alpino, ma a 13 anni ha scelto di dedicarsi completamente al tennis, trasferendosi a Bordighera per allenarsi nell’accademia di Riccardo Piatti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il 12 gennaio 2026 segna una giornata storica per il tennis italiano, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che entrano entrambi nella top-5 del ranking ATP. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per il movimento tennistico nel nostro paese, confermando il crescente livello dei giovani talenti italiani e la solidità della nostra tradizione tennistica. Un momento di orgoglio e di grande soddisfazione per il tennis italiano.

